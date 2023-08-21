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لبنان

حجز دراجات نارية في بيروت "يكشف المستور"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-08-2023 | 01:45
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قامت شرطة بلدية بيروت بحملة واسعة النطاق في مختلف أنحاء شوارع العاصمة، رمت الى حجز كل الدراجات النارية المخالفة التي يقودها السوريون، وذلك بأمر من محافظ بيروت القاضي مروان عبود مباشرة بعد الشكاوى المتكررة من الأهالي عن مخالفة هؤلاء لأصول السلامة المرورية والقيادة وحتى الآداب العامة، مما يشكل خطر على المارة.
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وتبين بعد إنتهاء الحملة أن عدداً كبيراً من اللبنانيين سجلوا هذه الدراجات بأسمائهم، وقاموا بتأجيرها شهرياً للسوريين للهروب من عملية حجزها.
وعُلم ان المحافظ يرفض كل المراجعات في شأن هذه الدراجات المحجوزة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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