تدقيق أمني كبير.. ما السبب؟

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منذ ما قبل مداهمة حي السلم التي قام بها "حزب الله"، والتي ادت الى إنتحار أحد العناصر المنتمين الى تنظيم داعش، يقوم الحزب بعملية تدقيق كبرى تجاه النازحين السوريين في البلدات والمدن التي تقع تحت نفوذه.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" يتابع بشكل دقيق حضور نازحين سوريين جددا الى المناطق اللبنانية وتحديدا حيث تتواجد "بيئته الحاضنة" من اجل تجنب حصول خروقات امنية بعد جهد السنوات السابقة.وترى المصادر أن "حزب الله" يقوم بمداهمات ومتابعات امنية، وهذا ما كثفه بشكل لافت بعد العملية الامنية الاخيرة في حي السلم من دون تأكيد توقيف أي عناصر اخرى مشتبه بإنتمائها الى تنظيمات ارهابية.