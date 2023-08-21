مرجع سياسي: التحرّك الفرنسي لا يمثل "الخماسية"

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قال مرجع سياسي شديد الاطلاع "إنه بالرغم من عودة التواصل الايراني السعودي الى مساره الايجابي، الا ان الواقع في لبنان لن يخطو خطوات مشابهة في وقت قريب، والتوجه الذي اتفق عليه خلال اجتماع "اللجنة الخماسية" في الدوحة لا يزال ساري المفعول.وبحسب المرجع" فإن الحراك الفرنسي وان شمل طاولة حوار، فهو حراك شكلي ولا يمثل "الخماسية" كما كان يحصل في الاشهر الماضية، بل يمثل فرنسا فقط".ويرى المرجع "ان هناك اصرارا جديا من قبل عدد من الدول المعنية بالملف اللبناني على الذهاب نحو مواجهة سياسية مع "حزب الله" بمعزل عن تطورات المنطقة الايجابية، ما سينعكس على الاستحقاق الرئاسي".