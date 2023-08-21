Advertisement

لبنان

مرجع سياسي: التحرّك الفرنسي لا يمثل "الخماسية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-08-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1099414-638282042832465873.jpg
Doc-P-1099414-638282042832465873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مرجع سياسي شديد الاطلاع "إنه بالرغم من عودة التواصل الايراني السعودي الى مساره الايجابي، الا ان الواقع في لبنان لن يخطو خطوات مشابهة في وقت قريب، والتوجه الذي اتفق عليه خلال اجتماع "اللجنة الخماسية" في الدوحة لا يزال ساري المفعول.
Advertisement
وبحسب المرجع" فإن الحراك الفرنسي وان شمل طاولة حوار، فهو حراك شكلي ولا يمثل "الخماسية" كما كان يحصل في الاشهر الماضية، بل يمثل فرنسا فقط".
ويرى المرجع "ان هناك اصرارا جديا من قبل عدد من الدول المعنية بالملف اللبناني على الذهاب نحو مواجهة سياسية مع "حزب الله" بمعزل عن تطورات المنطقة الايجابية، ما سينعكس على الاستحقاق الرئاسي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2023-08-21
05:00 | 2023-08-21
04:40 | 2023-08-21
04:30 | 2023-08-21
04:28 | 2023-08-21
04:08 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24