عشاء في في معراب على شرف المجلس الجديد للرهبانية المارونية المريمية

أقام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع عشاء في دارتهما في معراب، على شرف المجلس الجديد للرهبانية المارونية المريمية، شارك فيه النائب شوقي الدكاش، الرئيس العام الآباتي إدمون رزق، النائب العام والمدبر الأول الآباتي بيار نجم، المدبر الثاني الأب جهاد يونس، المدبر الثالث الأب جان مارون الهاشم، المدبر الرابع الأب سمير غصوب، رئيس جوقة جامعة سيدة اللويزة الأب خليل رحمة ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب "القوات" أنطوان مراد.

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