استنفار عند جانبي الحدود.. ماذا يجري؟

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يسجل حال من الاستنفار في الجانب الاسرائيلي، انطلاقا من محور تلة العباد المشرف على حولا وصولا حتى محيط مستعمرة المطلة الوزاني وسهل مرجعيون في قضاء مرجعيون، حيث طلب الجيش من المستوطنين عدم الاقتراب من السياج الحدودي في النقاط القريبة من الحدود اللبنانية وخاصة في مناطق القطاع الشرقي، على وقع تسيير دوريات على طول الطرقات العسكرية المحيطة بمستعمرة المطلة.أما في الجانب اللبنانية، فتسجل حركة ناشطة للجيش مع دوريات مؤللة ونقاط مراقبة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول القطاع الشرقي انطلاقا من محور العباد وحتى مرتفعات جبل الشيخ خراج بلدة شبعا مرورا بتلال بسطرة وبركة بعثائيل خراج كفرشوبا، وذلك بهدف مراقبة التحركات الإسرائيلية وتأمين الهدوء والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".