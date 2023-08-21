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لبنان

"تكتل الاعتدال"... هل سيجيب على رسالة لودريان؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 03:15
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أكد النائب وليد البعريني في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن تكتل "الاعتدال الوطني" سيرد على رسالة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان"، معلنا "المشاركة في أي أمر من شأنه تسهيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية".    
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وأشار إلى أن "المطلوب اليوم هو مواصفات الرئيس"، معتبرا أن" المسألة هي التسوية الكبرى التي ستفرض على الواقع اللبناني من دون معرفة الاسم في ظل التغيّرات الإقليمية والمحلية".

أضاف: "يبدو أن الخارج سيفرض الرئيس اللبناني، بما أن الأفق مقفلة، ولا حل حتى الساعة والتسوية هي الأساس اليوم".     

وبالنسبة إلى محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، لفت إلى أنها "فتحت على مصراعيها في الخارج ولا يمكن لأحد في الداخل تعطيلها".
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