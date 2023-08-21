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لبنان

حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-08-2023 | 03:45
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شهدت ساحة الغبيري - الضاحية الجنوبية، ليل أمس الأحد، مشهديّة خطيرة تمثلت في محاولة أحد الشبان إحراق نفسه مع طفله الصغير الذي لا يتجاوزُ عمرهُ الـ10 سنوات.

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ووفقاً لمُعطيات حصل عليها "لبنان24"، فإنَّ هذا المواطن لديه إشكالات مع جهاتٍ عديدة قد يكون سببها أمور مالية على الأرجح، فيما تبيّن أنَّ مسؤولين محليين في "حزب الله" دخلوا على الخطّ لمتابعة ما حصل في المنطقة المذكورة بعد مطالبتهم بذلك. 

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ أمر هذا المواطن بات في عُهدة الحزب الذي يتابع الأمر، علماً أنّ القوى الأمنية الموجودة في المكان لم تتدخل بالحادثة التي حصلت على مقربة من إحدى مراكزها. 

المُفارقة أيضاً، بحسب المعلومات، هي أنَّ الطفل وبعد إنقضاء الحادثة، عادَ إلى عائلته حالياً من دون معرفة ما سيجري مع والده حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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