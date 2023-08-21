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لبنان

طيران ليلي بين قواعد جوية... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
21-08-2023 | 03:23
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم القوات الجوية، اعتبارًا من 21/ 8/ 2023 ولغاية 24/ 8/ 2023 ما بين الساعة 19.50 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات.
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