"ضربة" تطالُ باخرة الفيول التي طلبها وزير الطاقة.. ماذا قرّرت لجنة الكهرباء الوزارية؟

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء" بعد ظهر اليوم في السرايا وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على رأس وفد من مجلس الادارة.

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وبعدما إستمعت اللجنة الى عرض المديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة رقم 285 ــــ15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية بحيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنت اميركي لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنت، وذلك لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً.

وتقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.

وفي موضوع باخرة الغاز اويل، تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023.

واكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً.

وكانت معلومات "لبنان24" أفادت بأنّ اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء لم تبت بموضوع الباخرة التي طلب وزير الطاقة وليد فياض استقدامها وتأجيل البحث الى الاسبوع المقبل بانتظار تقرير دقيق بواقع مؤسسة كهرباء لبنان ومخزون الفيول.

كذلك، لم يتم خلال الاجتماع الالتزام بأي أمر يتعلق بموضوع الباخرة.

نشاط السراي

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعا للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.

واعلن الوزير خوري بعد اللقاء: "بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.

وزير الخارجية

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي أعلن بعد اللقاء أنه ناقش مع الرئيس ميقاتي موضوع زيارته التحضيرية لنيويورك من أجل البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.

وفد اشتراكي

واستقبل رئيس الحكومة عضو اللقاء الديموقراطي النائب اكرم شهيب يرافقه امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس تعاونية الموظفين السابق أنور ضو، ومفوض التربية في الحزب الاشتراكي سمير نجم.

بعد اللقاء قال شهيب:"الهدف من الزيارة انقاذ العام الدراسي وحفظ حقوق الهيئات التعليمية واستطردا حماية التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية في لبنان، وكان التركيز على كيفية صرف مبلغ ٥٠٠٠ مليار ليرة الذي خصص للتربية وتم اقراره في اخر جلسة لمجلس الوزراء كدفعة اولى وضرورة وصول هذا المبلغ بشكل منتظم الى المدارس والاساتذة والمعلمين بعد تأمين الحوافز اللازمة لهم من اجل انهاء العام الدراسي المقبل بشكل طبيعي ،لان هناك اصرارا من قبل المعلمين والنقابات على عدم العودة الى التدريس والى المدارس الرسمية اذا لم تحصّل حقوقهم كاملة، مع المحافظة على كرامة الاستاذ وقدرته على التعليم والانتقال الى المدرسة الرسمية. آن الاوان ليقتنع الجميع ان التربية والتعليم هما حق لكل مواطن في لبنان، والاستثمار الحقيقي في التربية هو في المعلم بالتالي الحفاظ على المعلمين ضرورة وواجب كما قلنا دائمًا.نحن في الحزب عقدنا عدة اجتماعات مع مفوضية التربية وبدأنا بحراك من خلال المؤتمر ، وسنلتقي الرئيس نبيه بري وجميع المعنيين بالوضع المالي. المشكلة ليست في التعليم ولا في وزارة التربية ولا في المعلم، بل في التمويل اللازم ، وبالتالي كما الرغيف مهم للمواطن، فالتعليم من المهام الاساسية لانقاذ المجتمع في لبنان. الاستثمار الحقيقي هو في المعلم الذي هو عماد الوصول الى هذا الحق الذي هو حق التعلم لكل طالب وولد في لبنان."

أضاف:" أبدى الرئيس ميقاتي حرصه الشديد على نجاح العام الدراسي المقبل، وسنتابع الموضوع مع وزير التربية ومع جميع المعنيين وتحديدا في ما خص الموضوع المالي".

وردا على سؤال قال: هناك ٥٠٠٠مليار ليرة والبحث هو في كيفية ايصاله للمدرسة وللمعلم، وتحديدا كيفية الحفاظ على كرامة المعلم من خلال الدفع بالدولار.





واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

كما التقى كلا من سفير لبنان في المكسيك سامي النمير، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وفدا من الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لرياضات المهارة.