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لبنان

حزب الشعب الديمقراطي السوري شكر "الاشتراكي": سنبقى معاً في معركة الحرية والكرامة

Lebanon 24
21-08-2023 | 03:54
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أعرب عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري جورج صبرة في رسالة عن الشكر والتقدير للحزب التقدمي الإشتراكي تعقيباً على بيانه الأخير المساند لحراك أبناء الشعب السوري في محافظة السويداء ومختلف المناطق السورية، وقال صبرة في رسالته: "كل الشكر والتقدير لمواقفكم الداعمة للثورة السورية، والتي تتجدد بتجدد نشاطات الثورة وفعالياتها".
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وأضاف: "إن لصوتكم الحر والداعم لحرية وكرامة السوريين، الذين يثورون لتحقيقها أهمية خاصة نقوى بها، وتدعونا للاعتزاز. وبيان حزبكم لدعم حراك أهلنا في السويداء سيحفظ في قلوب السوريين وذاكرتهم النضالية والإنسانية إلى الأبد.

وختم: "قلوبنا معكم بشأن الاستحقاقات اللبنانية المفتوحة على المجهول والمخاطر، وسنبقى معاً في معركة الحرية والكرامة لبلدينا وشعبينا. مع خالص الاحترام والتقدير".
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