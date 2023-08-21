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لبنان

بيان للرئيس سليمان... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 04:08
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان: "لا ينبغي اطلاقاً استعمال عائدات الغاز، كما احتياطي الذهب كما املاك الدولة للامور التالية:
1 - تسديد الدين العام كليا أو جزئيا.
2 - تعويض خسائر المصارف وأو المودعين.
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3 - تغطية عجز ميزانيات الدولة السنوية"
أضاف: "يمكن فقط استثمار جزء من العائدات النفطية ومساعدة صغار المودعين من أرباح هذه الاستثمارات، على أن تبقى هذه المساعدات دينا على المسؤولين عن تعويض الودائع".
وختم: "حتى لا تتحول قصة الفلاش ميموري التي تحدثت عنها الفيننشال تايمز الى راجح، على القضاء والصحافة الاستقصائية التحرك لكشف الطنجرة وغطاها".
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