إكتشفوا كم دفع لبنان بالدولار على إستيراد القهوة.. لن تتوقعوا الرّقم!

نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريراً أظهرَ تفاصيل عن الدول في الشرق الأوسط التي تستوردُ كميات كبيرة من الشاي أو القهوة.

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وفي ما يلي قائمة تكشف التفاصيل بالأرقام:

1- أفغانستان:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.4 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 0.1 مليون دولار

2- الجزائر:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 47.8 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 14.6 مليون دولار

3- البحرين:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 2.8 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 4.9 مليون دولار

4- مصر:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 31.9 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 50.8 مليون دولار

5- إيران:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 162.5 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 9.9 مليون دولار

6- العراق:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 181.5 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 6.3 مليون دولار

7- فلسطين المُحتلة:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 15.3 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 153 مليون دولار

8- الأردن:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 25.6 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 113.5 مليون دولار

9- الكويت:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 14.6 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 45.7 مليون دولار

10- لبنان:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 11.6 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 30.2 مليون دولار

11- ليبيا:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 71.6 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 53.9 مليون دولار

12- المغرب:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 249.9 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 35.1 مليون دولار

13- قطر:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.8 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 19.3 مليون دولار

14- المملكة العربية السعودية:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.8 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 169.3 مليون دولار

15- السودان:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 6.2 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 0.6 مليون دولار

16- سوريا:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 35.4 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 37.2 مليون دولار

17- تونس:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 11.6 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 21.6 مليون دولار

18- تركيا:

- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 88.7 مليون دولار

- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 373.2 مليون دولار

19- الإمارات العربية المتحدة: