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لبنان

إكتشفوا كم دفع لبنان بالدولار على إستيراد القهوة.. لن تتوقعوا الرّقم!

Lebanon 24
21-08-2023 | 12:00
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نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريراً أظهرَ تفاصيل عن الدول في الشرق الأوسط التي تستوردُ كميات كبيرة من الشاي أو القهوة.
 
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وفي ما يلي قائمة تكشف التفاصيل بالأرقام:
 
1- أفغانستان: 
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.4 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 0.1 مليون دولار
 
2- الجزائر:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 47.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 14.6 مليون دولار
 
3- البحرين:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 2.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 4.9 مليون دولار
 
4- مصر: 
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 31.9 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 50.8 مليون دولار
 
5- إيران:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 162.5 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 9.9 مليون دولار
 
6- العراق:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 181.5 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 6.3 مليون دولار
 
7- فلسطين المُحتلة:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 15.3 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 153 مليون دولار
 
8- الأردن:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 25.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 113.5 مليون دولار
 
9- الكويت:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 14.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 45.7 مليون دولار
 
10- لبنان:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 11.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 30.2 مليون دولار
 
11- ليبيا:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 71.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 53.9 مليون دولار
 
12- المغرب:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 249.9 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 35.1 مليون دولار
 
13- قطر: 
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 19.3 مليون دولار
 
14- المملكة العربية السعودية:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 169.3 مليون دولار
 
15- السودان:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 6.2 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 0.6 مليون دولار
 
16- سوريا:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 35.4 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 37.2 مليون دولار
 
17- تونس:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 11.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 21.6 مليون دولار
 
18- تركيا:
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 88.7 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 373.2 مليون دولار
 
19- الإمارات العربية المتحدة: 
 
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 315.5 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 178.5 مليون دولار.


(سبوتنيك)










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