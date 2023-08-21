إكتشفوا كم دفع لبنان بالدولار على إستيراد القهوة.. لن تتوقعوا الرّقم!

نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريراً أظهرَ تفاصيل عن الدول في الشرق الأوسط التي تستوردُ كميات كبيرة من الشاي أو القهوة.
وفي ما يلي قائمة تكشف التفاصيل بالأرقام:
1- أفغانستان:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.4 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 0.1 مليون دولار
2- الجزائر:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 47.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 14.6 مليون دولار
3- البحرين:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 2.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 4.9 مليون دولار
4- مصر:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 31.9 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 50.8 مليون دولار
5- إيران:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 162.5 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 9.9 مليون دولار
6- العراق:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 181.5 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 6.3 مليون دولار
7- فلسطين المُحتلة:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 15.3 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 153 مليون دولار
8- الأردن:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 25.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 113.5 مليون دولار
9- الكويت:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 14.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 45.7 مليون دولار
10- لبنان:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 11.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 30.2 مليون دولار
11- ليبيا:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 71.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 53.9 مليون دولار
12- المغرب:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 249.9 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 35.1 مليون دولار
13- قطر:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 19.3 مليون دولار
14- المملكة العربية السعودية:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 17.8 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 169.3 مليون دولار
15- السودان:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 6.2 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 0.6 مليون دولار
16- سوريا:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 35.4 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 37.2 مليون دولار
17- تونس:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 11.6 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 21.6 مليون دولار
18- تركيا:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 88.7 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 373.2 مليون دولار
19- الإمارات العربية المتحدة:
- إستيراد الشاي عام 2022 كان بقيمة 315.5 مليون دولار
- إستيراد القهوة عام 2022 كان بقيمة 178.5 مليون دولار.
(سبوتنيك)