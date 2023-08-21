الطقس الصيفيّ مستمر... كم ستبلغ درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة معتدلة على الساحل.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تلامس معدلاتها الموسمية عل الساحل والتلال، بينما تبقى فوق معدلاتها الموسمية على المرتفعات التي تعلو عن ال 1200 متر وفي الداخل بحدود ال 5 درجات. تعود نسبة الرطوبة الى الإرتفاع على الساحل بدءا من يوم الأربعاء حيث تكون العنصر المعزز للشعور بالحر.تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحــلـة بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة معتدلة نسبيا تخفف الإحساس بالحر، بينما تنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال المتوسطة وفي الداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة معتدلة على الساحل.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات، بينما تستقر على الساحل مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بحدود معدلاتها الموسمية، وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة نسبيا العنصرالمعزز لزيادة الشعور بالحر، وعلى الرغم من الإنخفاض الطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل تبقى فوق معدلاتها بحدود ال 5درجات.-الحرارة على الساحل من 26 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من 16 إلى 40 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترة الصباحية والمسائية.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 0 و 75%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6،04-ساعة غروب الشمس: 19,18