هل يغادر "الأحرار" تكتل الجمهورية القوية؟

Advertisement

صدر عن امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار البيان التالي: "ورد في بعض وسائل الاعلام ان رئيس الحزب النائب كميل شمعون اتخذ قراره بالخروج من تكتل" الجمهورية القوية". يهم امانة الاعلام ان تنفي ما ورد في هذا الخبر، موضحةً ان النائب شمعون ما زال يُشكلُ جزءاً من هذا التكتل".