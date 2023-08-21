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لبنان

هل يغادر "الأحرار" تكتل الجمهورية القوية؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 04:40
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صدر عن امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار البيان التالي: "ورد في بعض وسائل الاعلام ان رئيس الحزب النائب كميل شمعون اتخذ قراره بالخروج من تكتل" الجمهورية القوية". يهم امانة الاعلام ان تنفي ما ورد في هذا الخبر، موضحةً ان النائب شمعون ما زال يُشكلُ جزءاً من هذا التكتل".
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