مارغريت انيس المكاري عمة وزير الاعلام في ذمة الله

غيّب الموت السيدة مارغريت انيس المكاري، شقيقة قائد الدرك السابق العميد تيودور للمكاري وعمة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الثلاثاء عند الخامسة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس اهدن.

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اسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي.