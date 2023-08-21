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لبنان
مارغريت انيس المكاري عمة وزير الاعلام في ذمة الله
Lebanon 24
21-08-2023
|
05:38
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غيّب الموت السيدة مارغريت انيس المكاري، شقيقة قائد الدرك السابق العميد تيودور للمكاري وعمة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الثلاثاء عند الخامسة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس اهدن.
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اسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي.
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
تعازي ووفيات
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