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لبنان
أرسلان: ملف خطير على حياة المواطنين يلقى لامبالاة المعنيين
Lebanon 24
21-08-2023
|
06:04
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كتب رئيس الحزب" الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان عبر منصة "اكس": "تتوقّف منذ فترة عملية سحب عصارة النفايات من مطمر الناعمة، وذلك بسبب توقّف مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان عن تزويد محطة الغدير في الشويفات بمادة المازوت ،وبالتالي عدم قدرة المحطة على استقبال العصارة".
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واضاف: "ككلّ ملف يلقى هذا الملف الخطير على حياة المواطنين وأبناء المنطقة المحيطة بالمطمر لامبالاة المعنيين، وكل مين بكِب المسؤولية على التاني. أدعو وزير البيئة ومصلحة مياه بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتحمّل مسؤولياتهم وحلّ المشكلة".
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