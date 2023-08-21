بري عرض الاوضاع المالية مع منصوري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الجزائري بلباقي رشيد ،في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، كما جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما استقبل الرئيس بري مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس .وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة لا سيما المالية منها، خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري.