اختتام مهرجانات اهمج بحفل أحياه الفنانان هشام الحاج ومعين شريف

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اختتمت مساء امس، مهرجانات اهمج السياحية بحفل طرب اصيل أحياه الفنانان هشام الحاج ومعين شريف، بحضور جمهور فاق عدده السبعة الاف غصّ بهم المدرج والساحات وحتى الشارع الرئيسي في البلدة.وحضر حفل الختام النواب سيمون ابي رميا، ندى البستاني وينال الصلح، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.وأوصى الفنان شريف الشباب الذين تجمهروا امام المسرح من كل المناطق والطوائف وتفاعلوا مع اغانيه لا سيما الوطنية منها، ان "يبقوا معا قلبا واحدا من اجل مستقبلهم ومستقبل وطنهم والا ينجروا الى الخلافات والنزاعات السياسية والطائفية والحزبية"، مؤكدا ان "تجربة حرب العام 1975 المرَة يجب ان تكون ولّت من غير رجعة".وحيا الاغتراب اللبناني، مؤكدا انه "عصب الحياة لهذا الوطن".