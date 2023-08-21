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لبنان

موظفو بلدية الهرمل علّقوا اضرابهم

Lebanon 24
21-08-2023 | 09:54
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أعلن موظفو وعمال بلدية الهرمل تعليق اضرابهم المستمر منذ عشرة أيام احتجاجا على اوضاعهم المعيشية، والعودة الى العمل "نزولا عند رغبة القيمين والشرفاء، وذلك إنقاذا لهذه الاسر من ازماتها المادية والاجتماعية وحرصا على المصلحة العامة وانطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والاخلاقية وواجبنا تجاه اهلنا في مدينة الشهداء".
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وشكروا في بيان "كل الذين تضامنوا معهم انطلاقا من مسؤولياتهم تجاه هذه المؤسسة وابنائها، من رابطة مخاتير وفاعليات حزبية واهلية من المجتمع المدني، ولا سيما قيادة حزب الله في البقاع والعمل البلدي الذي اظهر حرصا استثنائيا بتقديم المادي والمعنوي".
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