وجدوا بداخله حشرات وقوارض بشكل كبير.. اقفال مستودع مواد غذائية لعدم استيفائه الشروط الصحية

أعلنت بلدية الغبيري في بيان ان المراقبين الصحيين في البلدية، قاموا في سياق العمل الهادف الى حماية الصحة والسلامة العامة ومنع حالات التسمم الغذائي، بإقفال مستودع مواد غذائية (مستودع عليان للمواد الغذائية) للمدعو (م.ع) في منطقة بئر حسن - السفارة الكويتة لعدم استيفائه اي شرط من الشروط الصحية (أرضيات ،اسقف، جدران، قواعد للبضائع، طفايات ،اضاءة، تهوئة…) مع وجود حشرات وقوارض بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود بضائع تالفة وذلك بمؤازرة من شرطة البلدية وأمن الدولة حيث تم تلف كافة البضائع الفاسدة وتعهد صاحب المستودع بإخلائه خلال 24 ساعة".

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