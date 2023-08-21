Advertisement

لبنان

وجدوا بداخله حشرات وقوارض بشكل كبير.. اقفال مستودع مواد غذائية لعدم استيفائه الشروط الصحية

Lebanon 24
21-08-2023 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1099583-638282347778138062.jpg
Doc-P-1099583-638282347778138062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية الغبيري في بيان ان المراقبين الصحيين في البلدية، قاموا في سياق العمل الهادف الى حماية الصحة والسلامة العامة ومنع حالات التسمم الغذائي، بإقفال مستودع مواد غذائية (مستودع عليان للمواد الغذائية) للمدعو (م.ع) في منطقة بئر حسن - السفارة الكويتة لعدم استيفائه اي شرط من الشروط الصحية (أرضيات ،اسقف، جدران، قواعد للبضائع، طفايات ،اضاءة، تهوئة…) مع وجود حشرات وقوارض بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود بضائع تالفة وذلك بمؤازرة من شرطة البلدية وأمن الدولة حيث تم تلف كافة البضائع الفاسدة وتعهد صاحب المستودع بإخلائه خلال 24 ساعة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2023-08-21
14:00 | 2023-08-21
13:51 | 2023-08-21
13:41 | 2023-08-21
13:16 | 2023-08-21
13:00 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24