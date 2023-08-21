شقير: الهيئات الإقتصادية تعمل لتعزيز التعاون الإقتصادي مع الخارج

أطلق رئيس الهيئات الإقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، في إجتماع عقد اليوم في مقر الغرفة مجلس رجال الأعمال اللبناني - انتيغوا وباربودا.

ويتألف مجلس إدارة مجلس رجال الأعمال اللبناني- انتيغوا وباربودا من كل من: حسين البطل، أمل أبو زيد، جيزيل برو، حنا عكر، علي أيديبي، كارل روفايل وخير الدين الجسر.

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وأشاد شقير في بداية الاجتماع بالقطاع الخاص اللبناني وبرجال الأعمال اللبنانيين على "تصميمهم وإصرارهم على متابعة مسيرة التقدم والنجاح إن كان في الداخل والخارج على الرغم من كل الصعوبات الكبيرة التي تواجههم في بلدهم"، مؤكدا "إهتمام الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان بتعزيز التعاون الإقتصادي مع الخارج وتوسيع آفاق العمل والاستثمار أمام رجال الأعمال اللبنانيين في مختلف دول العالم".



واعتبر شقير "ان انشاء المجلس اليوم يأتي لتدعيم هذا المسار ولترسيخ أسس ثابتة لتنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان انتيغوا وباربودا وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين".



بعد ذلك، تم إنتخاب هيئة مكتب مجلس رجال الأعمال اللبناني- انتيغوا وباربودا، وهي كالآتي: حسين البطل رئيسا، أمل أبو زيد نائبا للرئيس، جيزيل برو أمينا للصندوق وعلي أيديبي أمينا للسر.





وبعد إتمام العملية الإنتخابية، تحدث البطل فشكر شقير على ثقته، مؤكدا "ان المجلس سيسعى دائما لتحقيق الأهداف التي تعمل عليها الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان لجهة تنمية العلاقات الإقتصادية مع الخارج لا سيما مع انتيغوا وباربودا".



واشار البطل الى "ان المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على وضع برنامج عمل يستهدف تقوية التعاون الاقتصادي بين لبنان وانتيغوا وباربودا والإستجابة لمتطلبات رجال الأعمال في استكشاف الفرص وتسهيل الأعمال"، مؤكدا "ان المجلس بكل أعضائه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".