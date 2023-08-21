وقف إنتاج أصناف غير مطابقة للمواصفات في 13 معمل أجبان وألبان

استكمل رئيس قسم الصحة في قضاء بعلبك الهرمل، الدكتور علي هزيمة، حملة الكشف والتدقيق وأخذ عيّنات لإجراء الفحوص الجرثومية، من معامل الأجبان والألبان في قضاء بعلبك، التي بدأت قبل حوالي الشهرين، وشملت 19 معملاً.

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وبيّنت النتائج أنّ هناك أصنافاً في 13 معملاً غير مطابقة للمواصفات، تحتوي على القولونيات الإجمالية، إيشيريشا كولي، خمائر، وفطريات.





ورفع هزيمة تقريره إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أصدر قراراً كلّف بموجبه قيادة المنطقة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي بتبليغ المعامل أصحاب العلاقة بوقف إنتاج جميع الأصناف غير المطابقة للمواصفات بصورة فورية، إلى حين إجراء التصحيح اللازم، وبناءً على تقرير يصدر عن مصلحة الصحة في بعلبك الهرمل، يؤكّد أنّ المنتجات باتت مطابقة.