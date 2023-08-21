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لبنان

بوحبيب استقبل القائم بالأعمال في سفارة فرنسا

Lebanon 24
21-08-2023 | 11:33
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، القائم بالأعمال في سفارة فرنسا هيرفي ماغرو في زيارة تعارف.
 
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لبنان

عبدالله بو حبيب

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