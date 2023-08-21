مطلوبان بقبضة المخابرات.. أحدهما تعدى على دورية للجيش وطعن عسكرياً

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أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت اليوم، في منطقة المنكوبين – طرابلس السوري (ع.خ.) المطلوب لارتكابه جرائم الإتجار بالأسلحة والمخدرات والسرقة ورمي رمانات يدوية وإطلاق النار".وتابع البيان: "كما أوقفت دورية من المديرية في بلدة كفرزبد – زحلة المواطن (ع.ر.) المطلوب بجرائم التعدي على دورية للجيش وطعن أحد العسكريين وإطلاق النار باتجاه أشخاص وإصابتهم وإرهاب مواطنين".واكمل: "بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".