صورة لبوتين تُرفع في مدينة لبنانية.. شاهدوا ماذا كُتب عليها!

رصدت عدسة "لبنان24" لافتة عملاقة في مدينة صيدا، تتضمنُ صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكُتب عليها عبارة "حارس وحامي الأديان".

وبحسب اللافتة، فإنّ بوتين يظهرُ في الصورة حاملاً نسخة من القرآن أثناء زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند الروسية خلال شهر حزيران الماضي.

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وخلال تلك الزيارة، استنكر بوتين خطوة إحراق القرآن في السويد، واصفاً هذا التعامل مع الكتاب المقدس للمسلمين بـ"الجريمة".