المصمم اللبناني العالمي يخسر عزيزاً.. الموت يغيّب والده

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غيب الموت والد المصمم العالمي زهير مراد، ميلاد سليم مراد، بحسب ما أعلنه الأخير عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.وتمت الصلاة على راحة نفس الفقيد اليوم الإثنين، وذلك في كنيسة رأس بعلبك العجائبيّة قبل نقله إلى مثواه الأخير، وتلقّت عائلته التعازي قبل الدفن وبعده.كما أعلن زهير مراد أن الأربعاء المقبل سيكون موعدًا آخر لتقبّل التّعازي في بيروت، في صالون مطرانيّة الروم الملكيّين الكاثوليك، الواقعة على طريق الشّام قرب المتحف الوطني، من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء.