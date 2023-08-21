بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انقطاع الكهرباء داخل مطار رفيق الحريري الدولي.

وبحسب الناشطين، فإنّ الكهرباء غابت عن المطار لبضع ثوانٍ أثناء تحويل التيّار من مُولّد إلى آخر.

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ولم يذكرُ الناشطون تاريخ التقاط الفيديو، لكنه من المرجّح أن يكون جديداً وتحديداً اليوم.

في غضون ذلك، ذكرت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، مساء اليوم الإثنين، أنّ جميع نقاط المغادرة في المطار شهدت إزدحاماً كبيراً، مشيرةً إلى أنَّ الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة على جميع "الكونتوارات"، وأضافت: "إنّ جميع العناصر الأمنيّة تعمل بأقصى طاقتها لكن عدد المغادرين ضخمٌ جداً".

ويرجح أن يكون سببُ الإزدحام الشديد هو عودة اللبنانيين الذين كانوا يمضون الصيف في لبنان الى بلاد الإغتراب، ويعد هذا الأمر طبيعياً في مطار بيروت بمثل هذه الأيام من كل عام.