Advertisement

لبنان

بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!

Lebanon 24
21-08-2023 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1099665-638282546498696137.jpg
Doc-P-1099665-638282546498696137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انقطاع الكهرباء داخل مطار رفيق الحريري الدولي.
 
وبحسب الناشطين، فإنّ الكهرباء غابت عن المطار لبضع ثوانٍ أثناء تحويل التيّار من مُولّد إلى آخر. 
Advertisement
 
ولم يذكرُ الناشطون تاريخ التقاط الفيديو، لكنه من المرجّح أن يكون جديداً وتحديداً اليوم.
 
في غضون ذلك، ذكرت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، مساء اليوم الإثنين، أنّ جميع نقاط المغادرة في المطار شهدت إزدحاماً كبيراً، مشيرةً إلى أنَّ الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة على جميع "الكونتوارات"، وأضافت: "إنّ جميع العناصر الأمنيّة تعمل بأقصى طاقتها لكن عدد المغادرين ضخمٌ جداً". 
 
ويرجح أن يكون سببُ الإزدحام الشديد هو عودة اللبنانيين الذين كانوا يمضون الصيف في لبنان الى بلاد الإغتراب، ويعد هذا الأمر طبيعياً في مطار بيروت بمثل هذه الأيام من كل عام.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-08-21
17:30 | 2023-08-21
17:06 | 2023-08-21
16:59 | 2023-08-21
16:57 | 2023-08-21
16:49 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24