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لبنان

في أجواء جنوب لبنان.. ماذا حصلَ بعد "العدوان على سوريا"؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:49
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شهدت بعض المناطق الجنوبية الحدودية تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي الإسرائيليّ هذا المساء، وذلك تزامناً مع القصف الإسرائيليّ الذي استهدفَ محيط العاصمة السوريّة دمشق، مساء اليوم الإثنين.
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وأفاد مواطنون عن سماع أصوات الطائرات التي تُحلق في أجواء المنطقة لاسيما تلك المتاخمة للحدود مع فلسطين المُحتلة.
 
وخلال وقتٍ متأخر من هذه الليلة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وقوع عدوان إسرائيليّ على سوريا. أما قناة "العربية" فأفادت بأنّ غارة إسرائيلية إستهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى مطار دمشق. 
 
على صعيد آخر، ذكر مُراسل "قناة المنار" الزميل علي شعيب أن تطوّراً جديداً حصل عند الحدود اللبنانية الجنوبية هذا المساء.
 
ونشر شعيب عبر حسابه على "اكس"، صورة توثق تحركاً ليلياً للقوات الاسرائيلية مقابل العديسة، مشيراً الى أن "قوة اسرائيلية مؤللة وراجلة تنفذ مسحاً خلف الجدار على طريق مستعمرة "مسكاف عام" الحدودي مقابل طريق العديسة.
 
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