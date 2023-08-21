في طرابلس.. طفلٌ يتعرّض لمحاولة خطف على يد مسلحين!

أقدَم مجهولون مسلحون على محاولة خطف طفلٍ في منطقة التبانة - طرابلس أثناء خروجه من المدرسة، إلّا أنَّ محاولتهم باءت بالفشل ليفروا بعدها إلى جهة مجهولة.

وأفادت المصادر بأنَّ عائلة الطفل توجهت إلى القوى الأمنية وهي بصدد رفع دعوى قضائية خصوصاً أن المنطقة التي حصلت بها محاولة الخطف تتضمنُ كاميرات مراقبة.

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وفي ضهر العين - الكورة، أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص من آل عواد، ما أسفر عن إصابة الأخير في بطنه.

وعلى الفور، جرى نقل الجريح إلى المستشفى فيما حضرت قوّة من مخابرات الجيش إلى المكان والعملُ جارٍ على تعقب مُطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.

كذلك، أفادت المصادر بأنَّ الرصاص طال أحد المقاهي المجاورة لمكان إطلاق النار، والعناية الالهية من في الداخل.