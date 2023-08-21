تعليق على حفلة

قبل عقدين، علّق دبلوماسي عربي عريق، وصديق للبنان على المبلغ الذي يعادل مليارات الليرات من حفلة فنان مصري، تثير حفلاته جدلاً، كيف اللبنانيين عم يطلبوا مساعدات والولد ديه عاد بالمليارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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