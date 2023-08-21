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لبنان
زيارة اجتماعية
Lebanon 24
21-08-2023
|
17:30
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وزير خارجية دولة مجاورة، ليست من دول المحور، زار بيروت لمناسبة اجتماعية، ونقل عنه كلام قاسي تجاه بعض الاستهدافات لبلده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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