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لبنان

عبد الله: الأهم اليوم محاولة إيجاد نقطة تواصل بين الفرقاء

Lebanon 24
21-08-2023 | 18:00
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اعتبر عضو تكتل اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله أن "موضوع الحراك الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة".
ورأى ان "المهم صياغة تسوية وطنية قادرة على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
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وقال في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية: "المواقف السياسية ما زالت على حدتها، ولم نلمس أي تراجع من حزب الله وحلفائه، عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، وفي الوقت نفسه الفريق الآخر وعلى الرغم من تنوعه لم يتراجع عن رفض أي مرشح تحد، لذلك ربما المستجد الوحيد في هذا الملف هو الحوار الجديد الذي فتح بين حزب الله والتيار الحر".
وأشار ردا على سؤال إلى ان الأسماء المطروحة للرئاسة ما زالت هي نفسها، وهم: الوزراء سليمان فرنجية وجهاد أزعور وزياد بارود وقائد الجيش وربما هناك أسماء أخرى، الأهم اليوم أن نؤمن التوافق، ومحاولة إيجاد نقطة تواصل بين الفرقاء، ومن ثم التسمية، والتي هي ما زالت غير واضحة حتى الساعة. (الأنباء الكويتية)
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