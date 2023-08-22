بري وميقاتي فوق مياه الجنوب إيذانا ببدء التنقيب عن النفط ونفي حكومي "للدس الاعلامي"

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تشكل زيارة رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الى الجنوب اليوم اشارة الانطلاق لبدء أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن ثروات النفط والغاز، في المياه الاقليمية اللبنانية.ويشكل هدا الحدث أملا للبنانيين بإمكان النهوض، ولو في مرحلة لاحقة، من الازمات الاقتصادية والمالية التي يعانون منها.ومن المقرر أن يزور بري وميقاتي منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، اليوم، لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي، وسينتقلان جوا الى المنصة على متن مروحية لـ"شركة توتال" بمشاركة وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ومسؤولين في "توتال".سياسيا، تبدأ اليوم محطة جديدة في العلاقات اللبنانية- الفرنسية مع وصول القائم بالاعمال لدى السفارة الفرنسية في بيروت السفير هيرفي ماغرو ، بعد نحو عشرين يوما من مغادرة السفيرة السابقة آن غريو .ومن المقرر ان يجتمع السفير ماغرو مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح اليوم في السرايا، بعدما كان التقى بالامس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في زيارة تعارف.وفي سياق آخر، ذكرت إحدى الصحف اليوم "انه سرت في الاوساط السياسية شائعات عن سعي الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش الى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قبرص ومنها الى بلد ثالث وان القبول بعودة سوريين من قبرص اتى ضمن هذا التنسيق".اوساط حكومية معنية نفت هذه الشائعات جملة وتفصيلا، ووضعتها "في اطار التحريض السياسي والدس الرخيص لاثارة البلبلة".