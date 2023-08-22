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لبنان

الرئيس سليمان: انتهاك الدستور خطيئة مميتة

Lebanon 24
22-08-2023 | 01:08
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 اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان، أنه "اذا كانت الهفوة الديبلوماسية لممثل فرنسا السيد لودريان خطيئة، فهي عرضية. اما انتهاك الدستور والقوانين والتنكر للالتزامات وعدم احترام الاصول الديموقراطية وتشريع أبواب الدار لتدخل الخارج من ممثلي الشعب اللبناني هي خطيئة لا بل خطايا مميتة".
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