"المستقبل" يكثف "حضوره الخدماتي"

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يكثف تيار "المستقبل" حضوره الخدماتي في مختلف المناطق التي يملك حضورا فيها، في ظل أحاديث عن امكان القيام بخطوات تنظيمية داخل "التيار"، تمهيدا لامكان العودة الى العمل السياسي في أي وقت.واللافت أن "تيار المستقبل" يستفيد من خدمات تقدمها جمعيات وشخصيات دخلت الساحة السنيّة لمنافسته في بيروت تحديدا، حيث يتم تخصيص جمهور "المستقبل" بمساعدات وخدمات بالتنسيق مع بعض القياديين فيه.وترى المصادر أن المتمولين داخل "التيار" يقومون ايضا بدور خدماتي في العاصمة بيروت، علما ان حضور "المستقبل" في مناطق الاطراف بات أقل من السابق.