إهتمامات سوريا "بغير مطرح"

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لاحظ عدد من السياسيين الذين زاروا سوريا في الاسابيع القليلة الماضية أن كل الاهتمام السوري بلبنان، والذي استجد بعد الانفتاح العربي عليها، تبدد بشكل كبير في المرحلة الاخيرة.وتقول مصادر مطلعة ان الاهتمام في دمشق بات يتركز مؤخرا على التدهور الإقتصادي الهائل الذي يصيبها والذي يؤدي الى عملية نزوح مشابهة للنزوح الذي حصل خلال الحرب العسكرية.وتضيف المصادر ان التطورات العسكرية في المنطقة الشرقية تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام القيادة السورية، وكل ذلك ادى الى تراجع الانخراط السوري بالتفاصيل اللبنانية يشكل سريع.