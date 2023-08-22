Advertisement

لبنان

إهتمامات سوريا "بغير مطرح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-08-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1099749-638282903400762621.jpg
Doc-P-1099749-638282903400762621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ عدد من السياسيين الذين زاروا سوريا في الاسابيع القليلة الماضية أن كل الاهتمام السوري بلبنان، والذي استجد بعد الانفتاح العربي عليها، تبدد بشكل كبير في المرحلة الاخيرة.
وتقول مصادر مطلعة ان الاهتمام في دمشق بات يتركز مؤخرا على التدهور الإقتصادي الهائل الذي يصيبها والذي يؤدي الى عملية نزوح مشابهة للنزوح الذي حصل خلال الحرب العسكرية.
Advertisement
وتضيف المصادر ان التطورات العسكرية في المنطقة الشرقية تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام القيادة السورية، وكل ذلك ادى الى تراجع الانخراط السوري بالتفاصيل اللبنانية يشكل سريع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:27 | 2023-08-22
05:02 | 2023-08-22
05:00 | 2023-08-22
04:30 | 2023-08-22
04:24 | 2023-08-22
04:03 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24