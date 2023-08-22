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لبنان

رسالة مُفاجئة تخصُّ المصارف.. ماذا طُلِب من "المغتربين"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2023 | 02:15
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علِمَ "لبنان24" أنَّ إحدى الجهات الناشطة على خطّ المودعين طلبت من مغتربين متواجدين في الخارج عبر رسالة مفاجئة، تصوير فيديوهات لأيّ من ممتلكات المصارف اللبنانيّة في مختلف البلدان بغية توثيق أماكنها وإحصاء عددها.
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مصادر مواكبة لهذه الدعوة كشفت لـ"لبنان24" أنّها شكلية والهدف منها "إبتزاز وتخويف" بعض المصارف بغية الإستفادة مادياً منها في وقتٍ لاحق.
ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه الحملة تأتي في ظلّ "تشرذُم" كبير يضربُ أوساط جمعيات المودعين التي بات الإنقسامُ يحكمها على أكثر من صعيد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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