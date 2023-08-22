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لبنان

ماذا يجري في بيئة "حزب الله" الآن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-08-2023 | 02:45
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أعادت أوساط البيئة الحاضنة لـ"حزب الله" الحديث عن إمكانية تعزيز الحزب لوجوده العسكريّ في سوريا خلال وقتٍ لاحق في ظلّ ما يُحكى عن إستعادة تنظيم "داعش" نشاطهُ في شمال شرقي سوريا في الآونة الأخيرة.
وفي السياق، قالت مصادر مُطّلعة على أجواء الحزب لـ"لبنان24" إنَّ الأخير ما زال موجوداً في سوريا على صعيدٍ أمني مُعيّن، إلا أنَّ الثقل العسكري الأكبر قد تلاشى تدريجياً قبل سنواتٍ قليلة، وهذا الأمر بات ملموساً على صعيد أمور عديدة منها عودة مختلف الألوية المُقاتلة الأساسيّة التابعة للحزب إلى لبنان.
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ومن المُمكن، بحسب المصادر، أن يلجأ الحزب إلى تكثيف أنشطة المراقبة الخاصة به على مختلف محاوره الأساسية في سوريا وتحديداً تلك التي يرى فيها ثغرات يمكن لـ"داعش" إستغلالها لإحياء نشاطٍ أمني قد يؤثر سلباً على لبنان.
 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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