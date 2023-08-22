"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد

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وأضاف: "اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء 22 آب، ستبدأ الحرارة بالارتفاع مجدداً، وبشكل تدريجي، لغاية صباح 27 منه، وللبقاع ودمشق وحوران حصة الاسد من الحر الشديد، بحيث ستتوجه نحو هذه المناطق رياح مدارية ساخنة جداً من شبه الجزيرة العربية وأخرى نحو غرب لبنان من جهة البحر رطبة وحارة".



تجدر الاشارة الى انّ الفروقات الحرارية ستكون ملحوظة بين السواحل الجنوبية (أقل حرارة) والوسطى والشمالية والسورية والجبال الغربية (حرارة مرتفعة)، بسبب ما ستتأثر به تركيا من درجات نارية ستلامس 42 درجة خلال اليومين المقبلين، (رياح شمالية غربية). أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المنخفض الهندي الموسمي الحار لا يزال مستقراً بين وسط شبه الجزيرة العربية وقطر والكويت حتى اليوم، وسوف يستمر بقذف التيارات الحارة نحو تركيا واليونان ومصر مرورا بلبنان والاردن وسوريا وفلسطين، ستكون هذه البلدان تحت سيطرة ضغوطه المنخفضة، وستعاود درجات الحرارة ارتفاعها، بعد ان تراجعت في اليومين الماضيين بمعدل 3 درجات مئوية بسبب ارتفاع الضغط الجوّي، والمنخفض البارد الذي ضرب شرق البحر الاسود.وأضاف: "اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء 22 آب، ستبدأ الحرارة بالارتفاع مجدداً، وبشكل تدريجي، لغاية صباح 27 منه، وللبقاع ودمشق وحوران حصة الاسد من الحر الشديد، بحيث ستتوجه نحو هذه المناطق رياح مدارية ساخنة جداً من شبه الجزيرة العربية وأخرى نحو غرب لبنان من جهة البحر رطبة وحارة".تجدر الاشارة الى انّ الفروقات الحرارية ستكون ملحوظة بين السواحل الجنوبية (أقل حرارة) والوسطى والشمالية والسورية والجبال الغربية (حرارة مرتفعة)، بسبب ما ستتأثر به تركيا من درجات نارية ستلامس 42 درجة خلال اليومين المقبلين، (رياح شمالية غربية).

يدخل لبنان ذروة الموجة الحارة بين 23 و25 آب فتلامس حينها درجات الحرارة القصوى:

البقاع الشرقي والسلسلة الشرقية 40-41 درجة تقريباً

البقاع الشرقي مرتفعات 750 الى 850 متر: 41,5 درجة تقريبا ( لفترات قصيرة)

البقاع الوسط والغربي: 37-38 درجة

البقاع الشمالي 37-38 درجة

عكار: 34-36 درجة

الساحل السوري 34-35

الساحل اللبناني 33-34 مع رطوبة 88 الى 95%

الساحل الجنوبي 32-33 درجة

الجبال الغربية ( اعالي الشوف والمتن وكسروان وجبيل وصولاً الى بشري وزغرتا) 33-34 درجة

دمشق 43 درجة

شمال الاردن 36-37 درجة

تعتبر هذه الموجة هي السادسة لهذا الصيف، كانت اشدّها تلك التي بدأت في 12 آب وانحسرت في 16 آب وتخللها بعض الامطار الرعدية يومي الاحد والاثنين اي 13 و 14 آب.



وختم قائلاً: "بعد 27 آب سوف تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ، لكن هل سيترك آب بصمة حارة في يومه الاخير على لبنان، فتكون السابعة على الطريق؟





