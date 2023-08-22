بعدما أوردته "النهار" في عددها اليوم.. المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة يوضح

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:اوردت جريدة "النهار" في عددها الصادر اليوم ان الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش سعوا الى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قبرص ومنها الى بلد ثالث، وان القبول بعودة سوريين من قبرص اتى ضمن هذا التنسيق.ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ونأسف أن تعتمد "النهار" التي نقدّر ونحترم مهنيتها على "شائعة" (كما ورد في حرفية الخبر) في بث خبر مفبرك. فاقتضى التوضيح.