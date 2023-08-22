خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة

أعلنت "أوجيرو" عبر منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقها على تصليح الأعمال.

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