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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة

Lebanon 24
22-08-2023 | 02:46
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أعلنت "أوجيرو" عبر منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقها على تصليح الأعمال.
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