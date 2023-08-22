الحرارة الى الارتفاع من جديد... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال، ودون تعديل على الساحل وفي الداخل بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات على الساحل، وانخفاضها على الجبال مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بخاصة على المرتفعات التي تعلو عن ال 1200 متر وفي المناطق الداخلية، بينما يخف تأثيرها على الجبال المتوسطة، وأما على الساحل فتعود درجات الحرارة القصوى لتلامس معدلاتها مع رطوبة متوسطة ودرجات حرارة دنيا مرتفعة.تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة.معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18 و35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء: غائم اجمالا مع ارتفاع في رجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل و في الداخل بحيث تبقى درجات الحرارة الدنيا فوق معدلاتها بحدود الـ 4 درجات على الساحل، وفي الداخل تبقى الحرارة القصوى اعلى من معدلاتها في حدود الـ 5 درجات مع تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة .الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال، ودون تعديل على الساحل وفي الداخل، بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات على الساحل، و انخفاضها على الجبال مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية بشكل كلي.الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وفي الداخل، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي .الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل و على الجبال، مع رياح ناشطة وتساقط رذاذ في المناطق الجنوبية مساء، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية.-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 41 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب الكثيف.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,04-ساعة غروب الشمس: 19,18