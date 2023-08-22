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لبنان

اطلاق نار بين مهربين.. وهذا ما جرى

Lebanon 24
22-08-2023 | 03:32
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أصيب شخص من آل هويان بطلق ناري جراء إشكال وقع ليلاً بين مهربين في خراج بلدة المقيبلة وقد تم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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