اطلاق نار بين مهربين.. وهذا ما جرى

أصيب شخص من آل هويان بطلق ناري جراء إشكال وقع ليلاً بين مهربين في خراج بلدة المقيبلة وقد تم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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