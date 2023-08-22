الصور الأولى لانطلاق بري وميقاتي الى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز





ويضم الوفد ايضا وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

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وصل رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الى المطار للانطلاق الى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.ويضم الوفد ايضا وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

وادلى الرئيس بري وقبيل توجهه ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على متن طوافة تابعة لشركة توتال اقلتهما لتفقد منصة التنقيب عن الثروة الغازية في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية الجنوبية بتصريح جاء فيه : "في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ العاشر من تشرين الأول عام 2020"، متوجهاً الى الباري عز وجل ان لا ينقضي بضعة شهور إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على إنتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به .والله المستجاب ...وكل أمل ."









