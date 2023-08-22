عملية كشف على التعديات على شبكة مياه اليمونة.. اليكم ما جرى

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ينفذ عدد من موظفي مؤسسة مياه البقاع تؤازرهم قوة كبيرة من الجيش عملية كشف على التعديات على شبكة مياه اليمونة وإزالة تلك التعديات.وانطلقت الحملة من بلدة كفردان باتجاه بوداي ودار الواسعة وصولا حتى اليمونة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".