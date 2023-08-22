المعارضة "تطيح" بحوار لودريان.. ما "البديل" الذي تطرحه؟!

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يقول العارفون إنّ قوى المعارضة، حين أطلقت معادلة "لا للحوار مع حزب الله"، في بيانها الشهير الأسبوع الماضي، لم تكن تردّ بصورة "انفعالية" على رسالة لودريان، بل إنّ "الرسالة" لم تكن قد وصلتها، عندما صاغت البيان، الذي أعِدّ على وقع استعادة سرديّة "المواجهة مع حزب الله"، التي أحيتها حادثة الكحالة، والتي يبدو أنّها أحيت أيضًا "حنين" الكثير من قوى ما كان يُعرَف بـ"14 آذار"، إلى زمن "ثورة الأرز".لكنّ المعارضة ببيانها هذا، معطوفًا على "استنفارها" ضدّ رسالة لودريان، التي اتُخِذت ذريعة للتصويب على "الوساطة الفرنسية" ككلّ، بدت وكأنّها "تنعى" مهمّة الرجل قبل عودة كان قد وصفها بـ"الفرصة الأخيرة"، ما يطرح أكثر من علامات استفهام، فأيّ "بديل" تطرحه المعارضة في معرض "إطاحتها" بالحوار المرتقب؟ وكيف سيتعامل الوسيط الفرنسيّ مع الموقف المستجدّ، ولا سيما بعد الحديث عن احتمال "تأخير" لودريان عودته؟ترفض أوساط المعارضة الاتهامات الموجّهة إليها بـ"الإطاحة" بما سُمّيت "فرصة أخيرة"، في سبيل "شعبوية" مواجهة غير متوازنة مع "حزب الله"، كما يقول الخصوم، كما ترفض مطالبتها بطرح "البديل"، لسبب جوهريّ برأيها، وهو أنّ "البديل" موجود، وبسيط، ولا تنفكّ تذكّر بها في كل يوم، وهو الالتزام بمقتضيات الدستور، والذهاب إلى "انتخاب" رئيس الجمهورية، وفق الآلية الدستورية، بعيدًا عن منطق الصفقات والتسويات "غير الديمقراطية".لا تنفي هذه الأوساط أنّ المعارضة كانت "تدرس" فكرة المشاركة في ما سمّاه لودريان "اجتماع عمل"، وأن بعضًا من مكوّناتها كانت تميل للمقاربة الإيجابية، فيما بعضها الآخر كان رافضًا بالمطلق، كما لا تنفي أنّ الأولوية بالنسبة إليها كانت التوصّل إلى موقف "موحّد"، لكنّ ما حصل منذ حادثة الكحالة أعاد رسم كلّ "الأولويات" وفق أصحاب هذا الرأي، ولا سيما بعدما أضحى واضحًا للجميع أنّ الحوار مع "سلاح غير شرعي" لا يمكن أن يجدي نفعًا.لا يعني ما تقدّم أنّ قوى المعارضة تغلق الباب بالمطلق أمام "الوساطات الخارجية"، والمبادرة الفرنسية ضمنًا، رغم كلّ الملاحظات على الأداء منذ تبنّي مرشح "حزب الله" إلى ورقة "امتحان" لودريان غير المفهومة برأيها، لكنّها تعتبر أنّ أي وساطة من هذا النوع يجب أن تلبّي سلسلة من المعايير والشروط، وأن تكون بالحدّ الأدنى، "متناغمة" مع بيان اجتماع "الخماسية" الأخير في الدوحة، والذي لوّح بإجراءات ما كان يفترض أن تعني استبدال "الحوار" بـ"اجتماع عمل".في المقابل، يقول العارفون إنّ الوساطة الفرنسية لم تنتهِ على الأرجح، على الرغم من كلّ الضجة، التي قد تكون "مفتعلة" في جانبٍ منها، ولا سيما أنّ فرنسا قد لا تتحمّل إعلان "فشل" مبادرتها في هذه المرحلة، علمًا أنّ لودريان كان يتوخّى من الرسالة التي وجّهها، الوصول إلى قواسم مشتركة "ثابتة" بين مختلف الفرقاء تشكّل منطلقًا لاجتماع العمل الموعود، ولم يكن يرغب بـ"استفزاز" أيّ فريق، كما فُهِم في بعض الأوساط.وبمعزل عمّا إذا كانت الرسالة قد شكّلت "خطوة ناقصة" في العرف الدبلوماسي، وفي العلاقات بين الدول أم لا، يقول العارفون إنّ الفرنسيّين "يستوعبون" أنّ المشكلة "أبعد" من الرسالة، وأنّ الرسالة اتُخِذت ربما "ذريعة" ليس إلا، ويعربون عن اعتقادهم بأنّ باريس تبحث عن "مَخرَج ملائم" يسمح لها باستعادة زمام المبادرة، وتعويض ما فات، بدفعٍ ربما من الشركاء في "الخماسية الدولية"، التي "يَمون" أعضاؤها على مختلف الأطراف.وإذا كان خيار "تأخير" عودة لودريان مطروحًا، ريثما تتبلور الصورة أكثر، فإنّ السؤال الذي "يؤرق" الفرنسيّين وسط هذه المعضلة يتمحور حول ما إذا كان اللبنانيون يريدون فعلاً حلّ أزماتهم، إذا ما كان فريق يعلن "القطيعة" مع فريق آخر، وهو يدرك "استحالة" انتخاب رئيس من دون التفاهم معه، ولا سيما أنّ مبدأ "الجلسات الانتخابية المتتالية" يصطدم بمبدأ آخر، ولو كان بنظر البعض "بدعة"، يتمثّل بسلاح "تعطيل النصاب".