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لبنان

الحد من الملوّثات العضوية الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات... مشروع تطلقه وزارة البيئة

Lebanon 24
22-08-2023 | 03:53
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 اطلقت وزارة البيئة مشروعاً جديداً تحت تسمية "الحد من الملوّثات العضوية الثابتة غير المقصودة عبر إدارة النفايات في اقتصاد دائري" وذلك في ورشة عمل جرت اليوم بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية واتحادات البلديات في المناطق المستهدفة عبر المشروع والمنظمات الدولية.
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وكان مجلس الوزراء قد وافق على قبول هبة بقيمة 8,58 مليون دولار لصالح وزارة البيئة من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي لتنفيذ المشروع خلال السنوات الاربع المقبلة. ويهدف هذا المشروع الى الحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات عبر تحسين إدارة النفايات الصلبة في مناطق تعاني منذ سنوات من المكبات العشوائية واحتراقها في محافظات عكار والجنوب والنبطية بالتعاون مع اتحادات البلديات في هذه المناطق.

يأتي هذا المشروع ضمن العمل الذي تقوم به وزارة البيئة لتنفيذ خارطة طريق إدارة النفايات الصلبة في لبنان للسنوات الثلاث المقبلة والتي اطلقتها في شهر تموز الماضي لانقاذ قطاع النّفايات الصّلبة وتنظيمه، والتي يتم تنفيذ مكوناتها بالتعاون بين وزارة البيئة وعدد من المنظمات الدولية والبلديات، حيث سيكمل هذا المشروع، مشاريع أخرى ستشمل كل المناطق اللبنانية، منها على سبيل المثال في بيروت والمتن، البقاع وبعلبك، وجبل لبنان بالإضافة إلى مناطق اخرى.
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