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لبنان

احباط عملية هروب غير شرعي في عكار.. هذا ما جرى

Lebanon 24
22-08-2023 | 04:24
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تمكنت قوّة من مفرزة حلبا القضائية في قوى الأمن الداخلي فجر اليوم من توقيف 60 شخصاً من الجنسيّة السوريّة في محلّة تل إندي في سهلِ عكّار جهزوا للهروب بطريقة غير شرعيّة عبرَ إحدى الشواطئ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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