1/8 دراسة جديدة حول الفوالق البحرية في شرق المتوسط نشرتها المجلة العلمية الدولية Pure and Applied Geophysics بعنوان "دراسة الفوالق الجيولوجية قبالة شواطئ لبنان: نظرة على الجيولوجيا الزلزالية في شرق البحر المتوسط"، تجدونها على هذا الرابط https://t.co/Fdqk10wJHc pic.twitter.com/mp21T5jLO3
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) August 22, 2023
1/8 دراسة جديدة حول الفوالق البحرية في شرق المتوسط نشرتها المجلة العلمية الدولية Pure and Applied Geophysics بعنوان "دراسة الفوالق الجيولوجية قبالة شواطئ لبنان: نظرة على الجيولوجيا الزلزالية في شرق البحر المتوسط"، تجدونها على هذا الرابط https://t.co/Fdqk10wJHc pic.twitter.com/mp21T5jLO3