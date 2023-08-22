في آخر المعلومات... هل يدعي القاضي عويدات على رياض سلامة؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بصدد الادعاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وكل من أظهره تقرير "الفاريز اند مارسال" حيال الجرائم والتحويلات المالية.

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