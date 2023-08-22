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لبنان

في آخر المعلومات... هل يدعي القاضي عويدات على رياض سلامة؟

Lebanon 24
22-08-2023 | 05:19
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بصدد الادعاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وكل من أظهره تقرير "الفاريز اند مارسال" حيال الجرائم والتحويلات المالية.
 
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عويدات

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